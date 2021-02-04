Названы причины повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/95575272-fb7b-11e9-be07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Реактивация оставшегося вируса и ослабление иммунитета могут быть причиной повторного заражения коронавирусом. К таким выводам пришли американские учёные.

В своём исследовании, опубликованном в журнале BMJ Case Reports, они сообщили , что повторное заболевание — это редкость, поэтому оно так мало изучено. Пока медики не могут наверняка сказать, причина в том, что человек снова подхватил вирус или в том, что COVID в его же крови снова вызвал симптомы.

Учёные описали случай 40-летнего мужчины, который в первый раз попал в больницу в апреле 2020 года. У него был целый набор сопутствующих заболеваний, включая диабет 2 типа и ожирение. В больнице ему стало резко хуже, его отправили на ИВЛ. После лечения он заработал госпитальную инфекцию метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA).

Также врач диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение и другие, заработанные непосредственно в клинике, заболевания. Он провёл в ней два месяца, но в итоге поборол болезнь. А спустя три месяца снова сдал положительный тест. Но отделался всего неделей в стационаре и относительно лёгкими симптомами.

Всё это время он провёл дома и практически ни с кем не общался. Его посещали только близкие родственники, ни один из которых не имел симптомов COVID-19 или положительных результатов тестов.

Медики пока не знают, как объяснить этот эффект. Официальная рекомендация звучит так: если в течение 90 дней человек получает положительный результат мазка на SARS-CoV-2 — это свидетельствует об устойчивом выделении вируса, а не о повторном заражении.

По мере развития пандемии COVID-19 появляются отчеты, показывающие, что возможно повторное инфицирование SARS-CoV-2, так что положительный результат тестирования РНК SARS-CoV-2 не обязательно указывает на постоянное выделение вируса, — сделали вывод учёные.

Как ранее писал NEWS.ru, врач-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян не верить мифам о вакцинации от коронавируса и ориентироваться только на официально озвученные противопоказания при вопросе о том, стоит ли прививаться.