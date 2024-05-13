Названы последствия экстремальных солнечных бурь, разрушающих Землю LiveScience: солнечные бури могут быть предвестником многолетних вспышек

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Экстремальные солнечные бури, которые фиксируются в последнее время, не только разрушающе влияют на Землю, но и являются предвестниками аномальных вспышек в последующие годы, сообщает LiveScience со ссылкой на ученых. Так, сотрудник Национального центра атмосферных исследований Скотт Макинтош предупредил, что сейчас Солнце находится почти на максимуме своего цикла активности.

Cолнце находится почти на максимуме своего 25-летнего цикла активности, который достигнет своего пика в октябре, активность солнечных вспышек часто возрастает в конце пика. Это может означать годы усиленных вспышек, — объяснил Макинтош.

Космолог Роберт Стинбург при этом отметил, что солнечные бури колеблют магнитное поле Земли. Они посылают импульсы тока по различным проводникам на планете, что приводит к аномалиям в электросетях. Интенсивные солнечные бури влияют и на людей. Особенно они сказываются на здоровье пилотов и бортпроводников.

Несколькими днями ранее вторая по силе за прошедшие семь лет вспышка была зарегистрирована на Солнце. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что в пике излучения солнечный взрыв классифицирован как событие уровня X5.8.