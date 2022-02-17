Названы основные симптомы «омикрона» у привитых пожилых людей

В случае заболевания штаммом «омикрон» коронавируса у полностью привитых пожилых людей проявляются более 10 симптомов инфекции. Среди них насморк и повышенная утомляемость. Об этом со ссылкой на данные французских учёных пишет медицинский журнал Eurosurveillance.

Свои выводы учёные делают на основании исследования 129 человек, посетивших три мероприятия, организованного для привитых пожилых людей. Возраст участников исследования в большинстве случаев превышал 65 лет. Мероприятия состояли из праздничного ужина с танцевальной вечеринкой, похода с совместной поездкой на автомобилях и собрания хора. После этого у 75 участников был выявлен COVID-19. Средний возраст заболевших составил 72,4 года.

Наиболее частыми симптомами заболевания оказались насморк, синдром повышенной усталости, кашель. Меньшая часть заболевших участников эксперимента жаловалась на боль в горе, головную боль, боль в мышцах и высокую температуру. Отмечались случаи диареи, сбивчивого дыхания, потери вкуса и аромата.

Ранее сообщалось, что при заражении штаммом «омикрон» коронавируса у вакцинированных взрослых пациентов могут наблюдаться восемь симптомов заболевания. Речь идёт о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании. Также у ряда пациентов наблюдались снижение аппетита, вкуса, обоняния и затруднённое дыхание.