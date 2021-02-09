Названы новые потенциальные пути передачи коронавируса

https://static.news.ru/photo/6dc64aee-6af4-11eb-869b-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские физики впервые выстроили гидродинамическую модель распространения COVID-19 в кондиционируемых помещениях и выявили два новых потенциальных пути движения вирусных частиц в воздухе.

В статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids, говорится, что, несмотря на то что уже более года внимание экспертов во всём мире приковано к коронавирусу, физические процессы и пути его распространения плохо изучены.

Специалисты из Университета Миннесоты создали модель гидродинамики движения COVID-19 и оценили, как различные факторы окружающей среды влияют на пути передачи и риск заражения воздушно-капельным путём. Особое внимание было уделено роли вентиляции и кондиционированию воздуха в замкнутых помещениях на примере конкретного ресторана в Китае, который в разгар пандемии стал одним из очагов распространения патогена.

Для этого учёные использовали передовые вычислительные мощности суперкомпьютера, что впервые позволило смоделировать захват вирусных частиц сложными потоками, которые возникают, когда холодный воздух от кондиционеров взаимодействует с горячим шлейфом, поднимающимся от стола, передаёт РИА Новости.

Используя анализ структуры потока и отслеживание траекторий аэрозолей, эксперты выявили два дополнительных потенциальных пути передачи коронавируса по воздуху, которые упускаются из виду: поток тёплых аэрозолей, поднимающийся из-под стола, и обратный поток воздуха, проходящий через кондиционеры с ограниченной эффективностью фильтрации.

Авторы предлагают ввести дополнительные меры безопасности против COVID-19 в замкнутых кондиционируемых помещениях: экранирование пространства под столами и повышение эффективности фильтрации кондиционеров.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о наиболее простом способе снизить риск заражения коронавирусом. Концентрация патогенов, по его словам, резко снижается при достаточной вентиляции помещений и влажной уборке. Он заметил, что наибольший риск заразиться коронавирусом есть у людей, которые находятся в замкнутых помещениях. Именно в таких местах создаётся высокая концентрация патогенов. К помещениям повышенного риска Жемчугов отнёс квартиры, офисы, общественный транспорт.

Самым простым и действенным способом защиты от вируса в таких условиях Жемчугов назвал усиленную вентиляцию и проветривание помещений. Необходимо также делать влажную уборку, напомнил Жемчугов. Обе меры являются достаточно эффективными, если рядом есть так называемый сверхраспространитель коронавируса — бессимптомный носитель, выделяющий большое количество вирусов, писал NEWS.ru.