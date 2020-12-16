Названы места, где социальная дистанция не спасёт от заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/3de3633e-3f8e-11eb-bec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Узкие коридоры повышают риск заразиться коронавирусом, потому что, проходя по ним, инфицированные могут отставлять за собой многометровый шлейф вирусных частиц. В наибольшей опасности находятся дети, так как микрокапли из дыхательных путей больных зависают примерно в метре от пола.

Учёные из Китайской академии наук использовали метод компьютерного моделирования, чтобы понять, как будут распространяться микрокапли от заражённого коронавирусом человека в узком коридоре. Для расчётов были использованы параметры среднего мужчины ростом 180 сантиметров и шириной плеч 45 сантиметров, который передвигался со скоростью 1,5 метра в секунду, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Physics of Fluids.

Выяснилось, что когда заражённый, идя по коридору, кашляет или чихает, то выброшенные микрокапли оказываются по бокам его тела и позади, формируя своеобразный шлейф длиной до шести метров. Они постепенно опускаются вниз и держатся в основном на уровне талии больного, что повышает риск заражения в первую очередь детей.

Микрокапли распространяются двумя путями. Во-первых, облако капель может отделиться от человека и оказаться на удалении от него, зависнув в пространстве. Также оно способно вытянуться от тела инфицированного, как хвост.

При этом для первого сценария концентрация капель через пять секунд после кашля должна быть намного выше, чем для второго. Это создаёт большую проблему при определении безопасной социальной дистанции в узких коридорах, где человек может вдохнуть микрокапли с вирусными частицами, даже если заражённый находится далеко впереди.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, где проще всего подцепить коронавирус. Как оказалось, замкнутое, ограниченное пространство, где будут находиться толпы людей, потенциально опасно. Вагон метро — это идеальное место, где можно получить просто огромную дозу вируса. Это помещение трудно проветрить, а чем меньше кубометров воздуха, тем это лучше для вируса.

Опасными местами доктор и телеведущий также назвал больничную палату, если в ней лежат пять или шесть человек, тюрьму, казарму или, например, дом престарелых. Как объяснил Комаровский, в таких учреждениях обычно плохо работает система вентиляции, писал NEWS.ru.