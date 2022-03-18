Названы четыре основные проблемы недосыпания

Названы четыре основные проблемы недосыпанияIlta-Sanomat: регулярный недосып ведёт к повышению давления и набору лишнего веса
Накопившаяся нехватка сна может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Финское издание Ilta-Sanomat выделеило четыре главные проблемы, возникающие у человек в связи с регулярным недосыпом. Среди них — замедленные реакции мозга, набор веса и проблемы с сердцем.
Как
Кроме того, недосып ведёт к быстрому набору веса. Это происходит из-за того, что у человека возрастает чувство голода и он может съесть больше, чем это действительно необходимо.
Также дефицит сна приводит к учащённому сердцебиению и повышению кровяного давления. Это егативно отражается как на работе мозга, так и на состоянии сердца и сосудов.
И, наконец, человек, испытывающий регулярный недосып, больше подвержен раздражению. В таком состоянии велик риск ссор с близкими, возможно снижение настроения и появление симптомов депрессии.
Ранее учёные также отмечали, что недосып чреват развитием артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда, ведёт к снижению имунитета и увеличивает риск нарушений углеводного обмена и развития сахарного диабета.
Также сообщалось, что нарушение режима сна и бодрствования