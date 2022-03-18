Названы четыре основные проблемы недосыпания

Накопившаяся нехватка сна может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Финское издание Ilta-Sanomat выделеило четыре главные проблемы, возникающие у человек в связи с регулярным недосыпом. Среди них — замедленные реакции мозга, набор веса и проблемы с сердцем.

Как отмечает издание, в первую очередь, при регулярном недосыпании мозг не восстанавливается в полной мере, что негативно отражается на точности и памяти, ведёт к замедлению всех реакций. Даже одна бессонная ночь может ослабить быстроту реакций человека и повысить риски несчастного случая.

Кроме того, недосып ведёт к быстрому набору веса. Это происходит из-за того, что у человека возрастает чувство голода и он может съесть больше, чем это действительно необходимо.

Также дефицит сна приводит к учащённому сердцебиению и повышению кровяного давления. Это егативно отражается как на работе мозга, так и на состоянии сердца и сосудов.

И, наконец, человек, испытывающий регулярный недосып, больше подвержен раздражению. В таком состоянии велик риск ссор с близкими, возможно снижение настроения и появление симптомов депрессии.

Ранее учёные также отмечали, что недосып чреват развитием артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда, ведёт к снижению имунитета и увеличивает риск нарушений углеводного обмена и развития сахарного диабета.