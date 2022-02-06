Названы четыре фактора, разрушающие сосуды

Четыре фактора, пагубно влияющих на здоровье сосудов, назвал медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле. По его словам, сочетание нескольких факторов может привести к фатальным рискам для организма. Об этом пишет Focus.

Первым в списке факторов, вредящих здоровью сосудов, является курение. Медик объяснил , что никотин суживает сосуды, в результате возникает препятствие для кровообращения на отдельных участках организма. Эффект длится недолго, но в долгосрочной перспективе вред может оказаться весьма серьёзным.

Второй фактор — высокий уровень сахара в крови. Это приводит к повреждению стенок сосудов, как и в случае с никотином. Клетки сосудов отмирают, появляются дыры и шрамы.

Также здоровью кровеносной системы организма вредит холестерин. Он откладывается под сосудистыми клетками и со временем затвердевает в артериях.

Четвёртый фактор — высокое давление. Из-за этого сосуды могут лопнуть.

Мартин Халле подчеркнул, что сочетание нескольких факторов риска существенно увеличивает вероятность фатального вреда для здоровья, и призвал заботиться о сосудах: заниматься спортом, контролировать вес тела и правильно питаться.

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