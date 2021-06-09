Стоматолог рассказала, как можно испортить зубы при чистке

Чистка зубов после приёма пищи может повредить эмаль, которая защищает от кариеса. Об этом заявила стоматолог Ханна Кинселла, её слова приводит издание Daily Express.
По словам Кинселлы, многие люди после еды
Как пояснила врач, содержащие лимонную кислоту продукты способны на непродолжительное время размягчать эмаль зубов, в связи с чем чистка может нанести им вред.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у человека могут возникнуть серьёзные заболевания из-за проблем с зубами. В некоторых случаях они даже могут закончиться смертельным исходом.