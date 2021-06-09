Стоматолог рассказала, как можно испортить зубы при чистке

https://static.news.ru/photo/378c12aa-c95a-11eb-abd1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: okeydoc.ru

Чистка зубов после приёма пищи может повредить эмаль, которая защищает от кариеса. Об этом заявила стоматолог Ханна Кинселла, её слова приводит издание Daily Express.

По словам Кинселлы, многие люди после еды отправляются чистить зубы, поскольку убеждены, что необходимо как можно скорее избавиться от частичек пищи. Однако медик уверяет, что с данной процедурой следует подождать не менее 30 минут. Особенно важно выдержать время, если человек употреблял продукты, содержащие кислоты.

Как пояснила врач, содержащие лимонную кислоту продукты способны на непродолжительное время размягчать эмаль зубов, в связи с чем чистка может нанести им вред.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у человека могут возникнуть серьёзные заболевания из-за проблем с зубами. В некоторых случаях они даже могут закончиться смертельным исходом.