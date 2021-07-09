Названа генетическая особенность суперраспространителей коронавируса

Так называемые суперраспространители коронавируса — это люди, которые в какой-то степени «генетически уникальны». Как рассказал инфекционист Иван Коновалов агентству ТАСС, эти люди обладают толерантной к присутствию вируса иммунной системой.

По словам медика, чаще всего они переносят COVID-19 без каких либо симптомов.

Мы таких людей называем суперраспространителями. Их не так много в процентном соотношении, но они, конечно, дополнительно развивают эпидемический процесс, — объяснил Коновалов.

Терапевт Алексей Никишенков, который работает в «красной зоне» с ковидными пациентами, сообщил, что в среднем переболевшие становятся незаразными через 7–10 дней после первых симптомов.

Всё то, что следует после этого периода, это последствия вируса, в том числе осложнения, но самого коронавируса в организме уже нет.

Ранее украинский военный эксперт Эль Мюрид назвал организацию, которой больше всех была выгодна пандемия коронавируса. По его мнению, речь о ВОЗ, которая таким образом получила максимум полномочий и «загребла под них большой ресурс».