https://static.news.ru/photo/784b411a-5d56-11ea-995c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Международная исследовательская группа по коронавирусам (CSG) выяснила, что коронавирус COVID-19 является ближайшим родственником SARS-CoV.

В исследовании принимал участие профессор МГУ Александр Горбаленя. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вуза.

По словам учёных, практика классификации новых коронавирусов основывается на оценке степени их генетического родства с уже известными вирусами.

Новый коронавирус получил название SARS-CoV-2 на основании особой генетической близости с SARS-CoV и другим вирусам этого вида, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что закон о недостоверной информации можно применить к распространению фейков о коронавирусе.