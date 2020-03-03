Международная исследовательская группа по коронавирусам (CSG) выяснила, что коронавирус COVID-19 является ближайшим родственником SARS-CoV.
В исследовании принимал участие профессор МГУ Александр Горбаленя. Об этом
По словам учёных, практика классификации новых коронавирусов основывается на оценке степени их генетического родства с уже известными вирусами.
Новый коронавирус получил название SARS-CoV-2 на основании особой генетической близости с SARS-CoV и другим вирусам этого вида, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что закон о недостоверной информации можно применить к распространению фейков о коронавирусе.
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