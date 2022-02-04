Назван симптом рака, проявляющийся во время еды

Быстрое насыщение во время приёма пищи может являться одним из признаков рака поджелудочной железы. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на информацию благотворительной организации Pancreatic Cancer UK. Специалисты отмечают, что также больные испытывают сложности с глотанием.

Больной, страдающий от рака поджелудочной железы, испытывает сложности с глотанием из-за чувства быстрого насыщения при приёме пищи, — говорится в материале.

Как отмечают специалисты, данный тип рака имеет один из самых низких процентов выживаемости в связи со сложностью диагностики. Ранние признаки заболевания сложно распознать, поэтому при обращении к медикам часто случаи уже сильно запущенные.

В числе ранних симптомов рака поджелудочной железы также называют озноб, повышенную температуру, общую слабость. Медики рекомендуют не игнорировать и беспричинную потерю аппетита, проблемы с пищеварением и частую тошноту.

Однако один или даже несколько симптомов не могут указывать на стопроцентное наличие рака поджелудочной железы. Тем не менее при их наличии следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н​​​. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский заявил, что не пропустить рак поможет лишь своевременное обследование у врача. Он отметил, что специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, боли появляются, как правило, уже на поздних стадиях болезни.