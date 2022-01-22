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Назван симптом «омикрон», проявляющийся более чем у 70% заболевших

Профессор Ислам: 73% заражённых «омикроном» жалуются на насморк
06:27, 24 января 2022
Назван симптом «омикрон», проявляющийся более чем у 70% заболевших
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В Бангладеш 73% всех заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, его слова приводит интернет-издание bdnews24. Также у заболевших отмечаются головные боли и чувство усталости, но на них жалуются меньше.

По данным профессора, на головные боли при заражении «омикроном» жалуются 68% пациентов. Ещё 64% отмечают у себя чувство усталости. 60% говорят о чихании или болях в горле. 44% беспокоит кашель.

Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа, — предупредил Ислам.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что одним из симптомов при заражении «омикроном» является возникновение конъюнктивита. Эксперт предположил, что вирус таким образом проникает в организм человека.

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