Назван симптом «омикрон», проявляющийся более чем у 70% заболевших

В Бангладеш 73% всех заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, его слова приводит интернет-издание bdnews24. Также у заболевших отмечаются головные боли и чувство усталости, но на них жалуются меньше.

По данным профессора, на головные боли при заражении «омикроном» жалуются 68% пациентов. Ещё 64% отмечают у себя чувство усталости. 60% говорят о чихании или болях в горле. 44% беспокоит кашель.

Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа, — предупредил Ислам.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что одним из симптомов при заражении «омикроном» является возникновение конъюнктивита. Эксперт предположил, что вирус таким образом проникает в организм человека.