Назван самый древний и неожиданный предок человека

https://static.news.ru/photo/d36b3dd0-3fb3-11eb-8912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mathieu Foulquié/imagebroker.com/Global Look Press

Самым древним родственником человека является губка. К такому выводу пришли учёные из Университетского колледжа в Лондоне.

Сначала губок считали водорослями, однако позднее их отнесли к царству животных. Специалисты воспроизводили случайную эволюцию ДНК по двум моделям. Одна показывала эволюцию губки, а другая — гребневика, которого до этого считали древнейшим животным. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Science Advances.

Эксперты установили, что эти существа развивались с разной скоростью. Гребневики развивались быстрее, поэтому учёные неточно установили время их происхождения.

Исследование показало, что невозможно создать модель, при которой гребневики первыми отделялись от общего предка. Поэтому был сделан вывод, что древнейшими существами и самыми дальними предками людей были губки.

Ранее австралийские учёные заявили , что современные обезьяны умнее высших приматов — австралопитеков, живших от 4 до 1,8 млн лет назад. Исследователи сравнили их интеллект, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и размер отверстий в черепной коробке. Специалисты считают, что у родственных организмов должна быть примерно одинаковая скорость кровоснабжения. А по общему просвету сосудов можно представить количество крови, необходимое для нормального снабжения мозга. Метод применили к 69 черепам современных приматов и 11 — австралопитеков. Эксперимент показал, что кровоток у нынешних обезьян почти в два раза интенсивнее, чем у предков человека разумного, писал NEWS.ru.