Назван ранний симптом рака, заметный при пробуждении

Не проходящая более двух недель боль в горле при пробуждении может являться одним из ранних симптомов рака. Об этом сообщил врач Аббас Канани, его слова приводит издание Daily Express. Также об онкологических заболеваниях могут говорить утренний кашель и слабость, которая длится в течение всего дня.

Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом, — предупредил врач.

Он также подчеркнул, что человеку необходимо насторожиться, если у него наблюдается кашель по утрам или сильная слабость, которая не отпускает до самого вечера.

Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование, — посоветовал специалист.

Как отмечает медик, часто онкологическое заболевание остаётся не диагностированным в связи с очень слабо заметными симптомами. Когда пациенты всё же обращают на них внимание, болезнь уже начинает прогрессировать.

Ранее британский врач Санджай Мехта назвал пять ранних симптомов рака желудка. По его словам, первые признаки рака желудка часто неопределённы, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту.