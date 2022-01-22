Назван ранний «ночной» симптом четырёх видов рака

Ночная потливость является одним из универсальных симптомов, проявляющихся на начальном этапе сразу у нескольких видов рака. Об этом пишет Express со ссылкой на экспертов американского медицинского портала Healthline. Потливость может проявляться при лейкемии, лимфоме, раке костей и злокачественных опухолях печени.

При этом специалисты подчёркивают , что ночная потливость не обязательно указывает на рак. Кроме того, не вполне понятно, почему она проявляется при некоторых видах онкологических заболеваний, в то время как при других ничего подобного не наблюдается.

Среди причин такого явления специалисты называют реакцию на лечение, в частности химиотерапию, изменение гормонального фона. Помимо потоотделения больные могут испытывать озноб, у них наблюдается учащённый пульс.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вирусный гепатит — заболевание, которое повышает риск развития рака печени. По его словам, гепатит С «передаётся с кровью» — во время операций, при манипуляциях стоматологов и даже при переливании крови. Гепатит B чаще передаётся при половых контактах.