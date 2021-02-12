Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли корейские учёные.

Они проанализировали результаты исследований, участники которых включали в рацион перец или его производные на период от четырёх до 12 недель, передаёт РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

Специалисты выяснили, что содержащееся в чили вещество Capsicum annuum снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, который является причиной развития болезней сердца и диабета второго типа. Оказалось, что оно действует сразу в нескольких направлениях, являясь антиоксидантом и снижая уровень холестерина.

Исследование также показало, что употребление перца может нормализовать уровень сахара в организме за счёт уменьшения воспаления.

Тем не менее, отметили авторы, пока что остаётся необходимость подтвердить сделанные выводы. А для этого необходимы дополнительные клинические испытания.

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