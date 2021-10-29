Назван «пахучий» симптом рака поджелудочной железы

У рака поджелудочной железы, который трудно обнаружить на ранних стадиях, сущствует симптом, который начинает проявляться уже в начале болезни. Такое открытие сделали специалисты американской онкологической клиники Coastal Cancer Center, об этом сообщает Express.

Как выяснили специалисты, в ряде случаев опухоль не позволяет пищеварительным ферментам проникнуть в кишечник, из-за чего тот становится не в состоянии переваривать жирную пищу.

В результате в кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира, — отметили врачи.

Онкологи подчёркивают,что данный симптом часто проявляется на ранних стадиях заболевания, но его упускают из вида.

Кроме того, при раке поджелудочной железы глазные белки могут окрашиваться в желтый цвет, также активно желтеет кожа, а моча становится слишком светлой или тёмной. Пациенты при этом могут терять аппетит, худеть, чувствовать усталость и жар.

Ранее врач назвал случаи головной боли, которые нельзя игнорировать.