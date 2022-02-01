Назван напиток, способный вызвать внезапную остановку сердца

Внезапную остановку сердца может вызвать чрезмерное потребление энергетиков, сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на исследование Анатолийского журнала кардиологии.

По данным медиков, угрозу жизни несёт значительная доза кофеина, полученного из растения под названием гуарана. В напитке содержится двойная доза стимулирующего вещества. Исследователи утверждают, что риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик с алкоголем.

Остановка сердца происходит из-за сильной аритмии — патологии, при которой нарушается частота, ритмичность и последовательность его работы. В таком состоянии мышца сокращается слишком быстро или чересчур медленно.

Для предотвращения риска летального исхода человеку необходимо как можно скорее восстановить сердечный ритм.

Ранее профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М. В. Ломоносова, врач-аритмолог Андрей Ардашев заявил, что кофе принято относить к факторам, влияющим на миокард на клеточном уровне, но на самом деле напиток влияет больше всего на мозг. По словам эксперта, в умеренных дозах кофеин может снижать усталость и повышать бдительность.