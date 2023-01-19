Астроном объяснила, почему в Москве невозможно увидеть яркую комету Астроном Рублева: наблюдать комету C/2022 E3 в Москве будет невозможно из-за городской засветки

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Россияне смогут наблюдать в небе яркую комету C/2022 E3 (ZTF) 1 февраля, когда небесное тело будет проходить на максимально близком расстоянии от Земли, рассказала РИАМО научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Астроном отметила, что 12 января комета уже прошла кратчайшую точку своей орбиты к Солнцу. Рублева отметила, что в Москве увидеть комету будет невозможно из-за городской засветки, но специалисты попытаются запечатлеть объект.

Ближайшая точка к Земле — перигей — состоится 1 февраля. Это самый удобный момент для того, чтобы попытаться ее понаблюдать. Но для этого нужны соответствующие условия — отсутствие городской засветки, что сразу же говорит о невозможности наблюдения кометы в Москве, потому что засветка есть всегда и везде, хотя мы попытаемся ее все-таки сфотографировать, — сказала Рублева.

Лучше всего наблюдать комету за городом, посоветовала глава планетария. Кроме того, еще одно условие для наблюдения — безоблачная погода. При такой облачной погоде, как сейчас, не получится разглядеть ни то что комету, но даже Луну и Солнце, добавила Рублева.

При этом положение кометы удобно, она видна высоко над горизонтом, обратила внимание астроном. Комета C/2022 E3 (ZTF) перестанет заходить за горизонт к концу января, в вечернее время она будет видна между астеризмами Большой Ковш и Малый Ковш, сообщила специалист.

Ранее NASA назвала комету C/2014 (UN271) самой крупной из всех, которые когда-либо приходилось наблюдать. Диаметр кометы с ледяным ядром составляет 129–136 км. Прежде самой крупной считалась комета C/2002 VQ94, диаметр которой составил 96 км.