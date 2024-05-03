Научное открытие подтвердило библейский рассказ о древнем Иерусалиме Археологи изучили руины Иерусалима и подтвердили библейский миф о землетрясении

Исследование, проведенное Управлением древностей Израиля (Israel Antiquities Authority, IAA), Тель-Авивским университетом и НИИ Вейцмана, подтвердило, что массивная широкая стена, построенная в самом сердце Древнего Иерусалима, была возведена не царем Езекией, как это считалось ранее, а его прадедом Озией. Это открытие, результаты которого опубликованы в научном журнале PNAS, подтверждает библейский рассказ о мощном землетрясении, которое обрушилось на Иерусалим в период его правления.

Археологи изучили древние руины и изъяли образцы органических материалов, которые впоследствии подвергли радиоуглеродному анализу. Это метод датирования, который позволяет определить возраст органических материалов с помощью измерения содержания радиоактивного изотопа углерода C-14. Исследование позволило установить, что массивная стена в восточной части древнего города была построена около 750 г. до н.э. — то есть во времена правления царя Иудеи Озии. До этого считалось, что ее возвел Езекия, правнук Озии, перед ассирийской осадой в 701 году до н. э.

Конструкция описана в Ветхом Завете, во Второй книге Паралипоменон. В ней говорится, что «Озия построил башни в Иерусалиме у Угловых ворот, у Долинных ворот и на углу стены и укрепил их» после сильнейшего землетрясения, которое сотрясло город.

Это имеет смысл. Когда произошло землетрясение, многие дома рухнули. Город был реорганизован, и стена была построена, чтобы служить опорой для зданий, которые находились внутри. Уроки были извлечены, — объяснил профессор Юваль Гадот, археолог из Тель-Авивского университета.

Ученый Росс Феллоуз ранее заявил, что раскрыл причину «проклятия фараона», которое, согласно распространенному мифу, «убило» более 20 человек, открывавших гробницу Тутанхамона в 1922 году. Эксперт считает, что участники раскопок скончались от последствий сильной радиации.