https://static.news.ru/photo/a8102cdc-5f16-11ea-ad7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mars.nasa.gov

Подробная панорама Марса, составленная на основе снимков ровера Curiosity, создана инженерами NASA. Её можно увидеть на сайте организации.

Панорама, состоящая из четырёх тысяч фотографий, имеет разрешение 1,8 млрд пикселей. Файл изображения весит порядка двух гигабайт. NASA также опубликовало менее подробное изображение, сделанное на другой объектив Curiosity. Оно имеет разрешение 650 млн пикселей, и в кадр попали часть марсохода и его манипулятор.