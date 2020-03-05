Подробная панорама Марса, составленная на основе снимков ровера Curiosity, создана инженерами NASA. Её можно увидеть на
Панорама, состоящая из четырёх тысяч фотографий, имеет разрешение 1,8 млрд пикселей. Файл изображения весит порядка двух гигабайт. NASA также опубликовало менее подробное изображение, сделанное на другой объектив Curiosity. Оно имеет разрешение 650 млн пикселей, и в кадр попали часть марсохода и его манипулятор.
Ранее NEWS.ru писал, что американский марсоход Curiosity
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