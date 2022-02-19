Найден способ восстановления нервных клеток

Учёные Иллинойсского университета в США обнаружили способ восстановления нервных клеток, которые были повреждены после некоторых нейродегенеративных заболеваний, например, при болезни Паркинсона. Метод заключается в воздействий пептидов на клетки. Специалисты надеются, что их работа поможет в разработке нового препарата, а также в терапии людей с нейродегенеративными генетическими расстройствами, сообщает Medical Express.

Предметом изучения стали длинные аксоны (отросток нерва, который проводит импульс), которые при разрушении вызывают спазм мышц, что приводит к серьёзным нарушениям, вплоть до паралича, — сказано в материале.

В ходе опытов было установлена, что воздействие на нервные клетки особой цепочкой аминокислот позволяет клеткам восстанавливаться и предотвращает их дальнейшее повреждение.

Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев ранее рассказал, что материалы, из которых сделаны современные смарт-часы и фитнес-браслеты, могут вызвать аллергическую реакцию у владельцев. Эксперт отметил, что наихудшую реакцию вызывают металлические красители на основе никеля и хрома. Резина может стать причиной контактного дерматита, добавил врач.