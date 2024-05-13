Найден способ приготовить холодный кофе за считанные минуты US: австралийские ученые научились готовить холодный кофе за три минуты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученые из австралийского Университета Нового Южного Уэльса разработали ультразвуковую машину для ускорения холодного заваривания молотых кофейных зерен, сообщает Ultrasonics Sonochemistry (US). Отмечается, что благодаря разработке приготовление такого напитка занимает всего три минуты.

Как сказано в материале, обычно данный процесс занимает от 12 до 24 часов. Новая технология была разработана с использованием резонанса для создания ультразвуковых волн вокруг стенок заварочной корзины кофемашины. Система передачи звука состояла из преобразователя, рупора и заварочной корзины. Такая конструкция превратила кофейную корзину в мощный ультразвуковой реактор.

Подчеркивается, что, в отличие от напитка, приготовленного по традиционной технологии, новый кофе имеет более мягкий вкус, у него снижена кислотность и почти полностью отсутствует горечь. Ультразвуковой процесс ускоряет извлечение масел, вкуса и аромата молотого кофе. Отмечается, что новая технология пригодится кофейням и ресторанам, поскольку она избавит их от необходимости использовать для приготовления напитка огромные холодильные установки и оборудование.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что употребление больше трех чашек кофе в день чревато варикозом. По его словам, если пить кофе слишком много, возможно развитие артериальной гипертонии, а также варикозного расширения вен нижних конечностей.