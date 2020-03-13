https://static.news.ru/photo/b66322ea-651e-11ea-ac96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные-медики из Университетского колледжа Лондона разработали метод диагностики рака простаты, который может использоваться вместо биопсии — болезненной и не самой информативной процедуры.

Как передаёт MedicalXpress, признаки рака простаты можно обнаружить в анализе крови. Учёным удалось найти характерные маркеры опухоли, выявляемые стандартным забором крови. Эффективность метода подтвердил эксперимент с 25 больными и четырьмя здоровыми людьми.

Работавшие над той же проблемой медики из Университета Восточной Англии разработали ещё одну альтернативу — им удалось выявить признаки опухоли в анализе мочи. Этот метод в теории можно будет использовать в 60% случаев, в которых сейчас назначают биопсию.

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