Учёные-медики из Университетского колледжа Лондона разработали метод диагностики рака простаты, который может использоваться вместо биопсии — болезненной и не самой информативной процедуры.
Как
Работавшие над той же проблемой медики из Университета Восточной Англии разработали ещё одну альтернативу — им удалось выявить признаки опухоли в анализе мочи. Этот метод в теории можно будет использовать в 60% случаев, в которых сейчас назначают биопсию.
Ранее NEWS.ru приводил воспоминания Дэвида Агуса — онколога Стива Джобса. Медик рассказал, что спасти основателя Apple от смерти от рака не удалось, поскольку Джобс никогда не занимался профилактикой и обратился к врачам слишком поздно.
Добавьте наши новости в избранные источники