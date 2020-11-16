Свидетельства выживания земных микроорганизмов нашли на Марсе

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Специалисты факультета почвоведения Московского государственного университета имени Ломоносова обнаружили свидетельства выживания микроорганизмов земного типа на Марсе.

Учёные впервые исследовали влияние перхлоратов высокой концентрации на земные аналоги гипотетических микробных сообществ Марса. Оказалось, что высокая концентрация перхлоратов приводит не к гибели, а к увеличению численности многих микроорганизмов. Это говорит о возможности выживания микроорганизмов земного типа в реголите на Марсе, передаёт пресс-служба вуза.

Исследование было опубликовано в журнале International Journal of Astrology. Результаты подобных изысканий необходимы для оценки возможности обнаружения жизни на различных космических телах и для выбора регионов и форм рельефа, где возможно обнаружение организмов. Это нужно при планировании космических миссий и для предотвращения загрязнения других планет и спутников земными микроорганизмами.

Одним из главных препятствий для развития земных микроорганизмов в условиях Марса является отсутствие жидкой воды. Среднегодовая температура на планете составляет примерно минус 50 градусов по Цельсию. При низких температурах жидкость находится в виде льда, а при повышении температур она сразу превращается в пар из-за того, что давление на Марсе в 100 раз ниже земного. Благодаря космическим миссиям было установлено, что в реголите Марса есть перхлораты в концентрациях около 0,5–1%. Исследователи считают, что те могут способствовать образованию и сохранению жидкой воды на Марсе, так как их растворы имеют низкие температуры замерзания.

Сотрудники факультета исследовали влияние перхлоратов в высоких концентрациях на микробные сообщества пустынной почвы и древней мёрзлой породы. Образцы почв и пород увлажнялись раствором перхлоратов или водой, а потом инкубировались в течение десяти суток. После этого в образцах были исследованы численность и разнообразие микроорганизмов.

Оказалось, что присутствие столь высокой концентрации перхлоратов не привело к гибели микробного сообщества. Напротив, наблюдалось увеличение численности многих микроорганизмов и сохранение большого биоразнообразия. Это свидетельствует в пользу возможности выживания микроорганизмов земного типа в реголите Марса.

Ранее группа исследователей из США по итогам научной работы установила одну из возможных причин потери воды с Марса. Согласно данным учёных, во время пыльных бурь жидкость с поверхности планеты достигает верхних слоёв атмосферы, где она преобразуется в атомарный водород, который после уходит из атмосферы в космос. Специалисты считают, что данный процесс оказал влияние на эволюцию климата Марса. Наблюдения были проведены при помощи орбитального зонда MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), вращающегося вокруг Красной планеты с 2014 года, писал NEWS.ru.