https://static.news.ru/photo/4654f012-3f7d-11ea-b580-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Китайские учёные создали защитное покрытие для зубов, которое предотвращает развитие кариеса. Об этом пишет издательство ACS Publications.

Специалисты из Университета провинции Аньхой модифицировали антимикробный пептид H5, который содержится в слюне человека. Группа учёных под руководством Цюань Ли Ли уверена, что пептидный лак проникает в зубную эмаль и даже восстанавливает её.

Медики отмечают, что новое покрытие не лечит существующий кариес, но препятствует появлению нового. Разработка уже была протестирована на коренных зубах.

Как ранее писал NEWS.ru, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях переедания сладкого в Новый год. По словам врача, переедание конфет может привести к ожирению и нарушению пищевого поведения в будущем. Также от чрезмерного употребления сахара страдают и зубы детей. Может развиться кариес.