Найден новый метод борьбы с облысением

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Учёные из Исследовательского института Riken в Японии разработали новый метод борьбы с облысением. Сделать новый шаг в науке, как это часто бывает, помогли подопытные мыши.

В ходе серии экспериментов специалисты культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов, передаёт РИА Новости со ссылкой на EurekAlert. Выяснилось, что сочетание одного типа коллагена с определённой средой способствует быстрому росту волос за короткий промежуток времени.

Чтобы определить этот фактор роста, исследователям пришлось протестировать 220 различных комбинаций. Теперь же, как полагают авторы изысканий, появилась возможность применять этот метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов. Учёные считают, что новый способ найдёт применение уже в ближайшем будущем.

Ранее, как писал NEWS.ru, британские учёные выяснили, что выпадение волос может остановить экстракт красного клевера.