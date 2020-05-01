https://static.news.ru/photo/2a034232-8baa-11ea-8f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис сообщила, что над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра. При этом, она подчеркнула, что событие не связано с уменьшением загрязнения воздуха из-за пандемии коронавируса, а произошло это из-за изменений в стратосфере.

В этом году в стратосфере была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась, — цитирует РИА Новости Нуллис.

Она рассказала, что истощение озонового слоя в Арктике достигло рекордных значений в марте текущего года. Появление озоновой дыры связывают с сильными ветрами, которые препятствовали приходу в Арктику богатого озоном воздуха. Кроме того, низкие температуры, которые держались в стратосфере довольно долгое время, способствовали формированию хлорина, разрушающего озоновый слой.

Как писал NEWS.ru, ведущий научный сотрудник НИИ (ААНИИ) Алексей Екайкин назвал аномалией озоновую дыру, которая появилась над Арктикой в марте. По его словам, нужно, чтобы образовался полярный вихрь, чтобы стояла очень низкая температура, порядка минус 80 °C и имелись полярные стратосферные облака. Над Арктикой такие условия редко формируются. На сегодняшний день в мире наблюдается положительная тенденция по восстановлению озонового слоя. Площадь дыр над Антарктидой тоже значительно сократилась.