На Шри-Ланке археологи раскопали самые древние стрелы за пределами Африки

https://static.news.ru/photo/4774e584-b0b0-11ea-824c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/jamesdemers-3416

Группа учёных исследовала найденные в пещере Фа-Хиен на Шри-Ланке микролиты — небольшие каменные пластинки, служившие частью орудий. Анализ показал, что они принадлежали наконечникам стрел, изготовленных около 48 000 лет назад.

Находка оказалась самым древним свидетельством использования лука и стрел на охоте, обнаруженными за пределами Африки.

Размер, форма и повреждения, обнаруженные на многих костяных наконечниках, лучше всего объясняются их использованием в качестве наконечников стрел для охоты на труднодоступную дичь в тропическом лесу, а не в качестве наконечников копий, — объяснила одна из авторов исследования Мишель Лэнгли

Кроме наконечников археологи нашли костяные инструменты, которые предназначались для обработки шкур животных и растительных волокон, а также, предположительно, для плетения сетей. По мнению учёных, такие находки показывают, насколько креативными были Homo sapiens при расширении своей территории и столкновении с новой флорой и фауной в далёких странах, пишет Science Advances.

Пещера Фа-Хиен, расположенная на юго-западе острова Шри-Ланка, стала известна в 1968 году, когда археолог Сиран Упендра Дераниягала обнаружил там захоронения людей. Спустя двадцать лет он продолжил раскопки. Первоначально считалось, что пещера была заселена людьми 33 тысячи лет назад. По данным последних лет, учёные пришли к выводу, что она была заселена значительно раньше.

Ранее NEWS.ru писал, что в местечке Линцзин в китайской провинции Хэнань археологи обнаружили небольшую статуэтку птицы, возраст которой составляет более 13 тысяч лет. Это делает её самым древним образцом скульптурного искусства Восточной Азии.