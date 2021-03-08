На разработку технологии производства вакцины «КовиВак» ушло два месяца

https://static.news.ru/photo/c311cba0-8024-11eb-9a4f-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/chumakovs.ru

В центре имени М. П. Чумакова рассказали, что на разработку технологии производства новой вакцины от коронавируса «КовиВак» ушло два месяца.

Месяц ушёл на получение вакцинного штамма, разработка технологии производства вакцины заняла ещё два. После начались доклинические и клинические испытания, — рассказала в Telegram руководитель отдела разработки и внедрения инновационных и полупромышленных технологий Центра Анастасия Пиняева.

«КовиВак» — цельновирионная вакцина, в которой вирус выращен в культуре ткани и инактивирован. Она рекомендована для людей 18-60 лет и сейчас проходит третью стадию испытаний на пожилых людях. О получении её регистрации 20 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как писал ранее NEWS.ru, депутат государственной Думы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил свой выбор прививки — он поставил себе третью зарегистрированную в России вакцину «КовиВак» центра Чумакова. Депутат отметил, что его выбор остановился на «КовиВаке», потому что «все три препарата поставить нельзя».

По словам врача и сенатора Сергея Леонова, «ЭпиВакКорона» является самой мягкой из вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий. «Спутник V» эксперт назвал «усреднённой версией», реакция организма на неё достаточно активна, нередко она сопровождается повышением температуры тела. Самой ядрёной вакциной является «КовиВак». Она несёт в себе большое количество антигенов, реакция организма на неё будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет, сообщил Леонов. Он также посоветовал прививаться «КовиВаком» молодым и людям среднего возраста с крепким здоровьем.