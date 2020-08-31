На Полярном Урале растаял ледник МГУ

https://static.news.ru/photo/4282f38e-eba4-11ea-a702-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.org

Ледник МГУ на Полярном Урале полностью растаял. Об этом сообщили специалисты гляциологической экспедиции Научного центра изучения Арктики и МГУ им. М. В. Ломоносова к уральским ледникам.

По данным пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в 2010 году на леднике было большое количество льда. Об этом рассказал участник экспедиции, научный сотрудник МГУ Михаил Иванов. По его словам, последний раз учёные были там в 2010 году. Тогда стало понятно, что приледниковое озеро активно разрушает ледник, передаёт ТАСС.

На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял, — поделился он.

Кроме того, участники экспедиции обследовали самый крупный ледник на Полярном Урале — ИГАН. Учёные зафиксировали, что приледниковые озёра, появляющиеся в результате таяния, визуально стали больше по сравнению с 2018 годом.

В планах учёных — вернуться в апреле 2021 года на ИГАН, чтобы провести на леднике снегомерную съёмку для дальнейшего расчёта баланса массы, — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

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