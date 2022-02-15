Китай начал тестирование на ОИ системы распознавания коронавируса в воздухе

Китайские учёные работают над созданием системы выявления следов коронавируса в воздухе в качестве меры по снижению распространения инфекции. Согласно данным, опубликованным в пекинской газете China Daily, технологию в качестве эксперимента уже тестируют на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Работа по предотвращению распространения вируса заключается в целом ряде процедур, таких как использование обеззараживающих устройств и тестирование участников, — сообщил исследователь Школы медицины при университете Цинхуа Лю Пэн.

По мнению учёного, проверка воздуха на наличие вируса может быть важным вспомогательным инструментом, который необходим для раннего тревожного оповещения.

Кроме прямого заражения окружающих, которое происходит при чихании и кашле заболевших людей, по словам китайских медиков, передача вируса вероятна через аэрозольные частицы, которые находятся в воздухе, особенно в закрытых помещениях.

Оборудование для выявления подобных вредоносных аэрозолей выглядит как портативный прибор, который всасывает внутрь воздух и отсеивает мельчайшие частицы, где может присутствовать COVID-19. Затем они растворяются в жидкости, после чего проходят через детектор нуклеиновых кислот.

По словам разработчиков, данный прибор в 10 раз чувствительнее существующих устройств молекулярно-генетической диагностики.

Ранее сообщалось, что технология, позволяющая выявлять коронавирус на ранних стадиях и при минимальной концентрации, разработана в России. Таких успехов в борьбе с пандемией добились учёные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.