На Дальнем Востоке начнут исследовательские работы по чипированию

В Дальневосточном федеральном округе (ДВФУ) создадут ресурсный центр инвазивных технологий, где начнут проводить научно-исследовательские работы по вживлению чипа в живой организм. Об этом рассказал глава Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) Руслан Саркисов в интервью РИА Новости.

Ранее ДВФУ и ДФВТ подписали соглашение о совместной работе по проекту Ресурсного центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики. По словам Саркисова, это будет комплексный медицинский центр, где будут проводиться операции, пациенты станут проходить реабилитацию, а также там займутся, помимо прочего, научно-исследовательскими работами по вживлению чипов.

Мы планируем, что в течение года его можно будет запустить, — подчеркнул глава ДФВТ.

По словам Саркисова, в ДВФУ на сегодняшний день имеется база для проведения работ в означенном направлении, организация профильного центра позволит сделать его масштабнее, а также даст возможность проводить профильные операции на коммерческой основе.

Глава ДФВТ отметил, что используемые в центре технологии позволят людям с нарушениями центральной нервной системы или попавшим в аварии преодолеть фантомные боли.

Мы как страна в этом направлении можем быть на лидирующих позициях в мире, поэтому что это направление только зарождается, а здесь этим уже занимаются, — сказал Саркисов.

Планируемый объём финансирования составит 350 млн рублей. Проект предполагается реализовать в инновационно-технологическом центре «Русский», что может послужить в качестве старта для создания на острове Русском международного кибернетического кластера.

Ранее директор Клиники института мозга в Екатеринбурге Андрей Белкин заявил, что чипирование в будущем будет носить массовый характер. Оно поможет лечить утраченные функции человека.