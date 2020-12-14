На болотах Тюменской области нашли неизвестные науке грибы

https://static.news.ru/photo/78383798-3e04-11eb-a9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили новый вид грибов. Гриб нашли на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов Тюменской области.

Как сообщили в администрации Тобольска, «видовую самостоятельность» обнаруженных грибов уже подтвердили с помощью молекулярно-генетического исследования в лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. Комарова РАН.

Гриб получил научное название Volvariella paludosa (вольвариелла болотная). Он представляет собой средних размеров пластинчатый гриб, имеющий серовато-белую шляпку до 7 см в диаметре. Ножка у него гладкая, длиной до 8 см и толщиной около 1 см. В основании ножки имеется мешковидная вольва (покрывало), часто скрытая в моховом покрове. В будущем планируется изучить вопросы его съедобности и питательных свойств.

Как пишет RNS, в этом году на территории Вагайского района биологи также собрали ещё несколько грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности также могут стать новыми для науки видами.

Ранее NEWS.ru писал, что чернобыльские грибы могут стать первой формой жизни на Марсе. Как заявили американские учёные, грибы, обнаруженные в Чернобыльской зоне отчуждения, способны осуществлять «радиосинтез» — поглощать радиацию и перерабатывать её в энергию. В будущем это позволит задействовать их в космических исследованиях.