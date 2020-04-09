На Амазонке найдены «искусственные острова» возрастом 10000 лет

Учёные с помощью дистанционного зондирования провели исследование участков лесов Амазонки и пришли к выводу, что самые первые жители её дельты создали тысячи искусственных лесных островов.
Как
В результате их деятельности был значительно изменён ландшафт Амазонки. Сейчас с виду это обычные участки леса, окруженные саванной.
Ранее NEWS.ru писал об исследованиях, касающихся лесов на берегах Амазонки. Учёные тогда выражали озабоченность тем, что лесные пожары в будущем станут более разрушительными. Уже к 2050 году количество сожжённых территорий может удвоиться и поглотить 16% тропических лесов.
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