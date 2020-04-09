На Амазонке найдены «искусственные острова» возрастом 10000 лет

https://static.news.ru/photo/fc8e782a-7a75-11ea-b114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frans Lanting/Global Look Press

Учёные с помощью дистанционного зондирования провели исследование участков лесов Амазонки и пришли к выводу, что самые первые жители её дельты создали тысячи искусственных лесных островов.

Как пишет Nature, это произошло ещё около 10 тысяч лет назад, когда древние люди начали культивировать съедобные растения — маниоку, тыкву и кукурузу. По подсчетам учёных, только на территории современного региона Льянос-де-Моксос в северной Боливии древними людьми было создано порядка 4700 «лесных островов».

В результате их деятельности был значительно изменён ландшафт Амазонки. Сейчас с виду это обычные участки леса, окруженные саванной.

Ранее NEWS.ru писал об исследованиях, касающихся лесов на берегах Амазонки. Учёные тогда выражали озабоченность тем, что лесные пожары в будущем станут более разрушительными. Уже к 2050 году количество сожжённых территорий может удвоиться и поглотить 16% тропических лесов.