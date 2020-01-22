https://static.news.ru/photo/411a14e8-3d06-11ea-9c72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Для улучшения раскрываемости преступлений Министерство внутренних дел России подписало соглашение с «Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» о сотрудничестве в сфере геномных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Это событие имеет огромное значение и для отечественной науки, и для розыска преступников. В сообщении приводятся слова главы ведомства Владимира Колокольцева, согласно которым стороны уже наметили несколько инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований.

В первую очередь имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК «нового поколения», — цитирует Колокольцева «Интерфакс».

Как пояснил глава МВД, эти разработки позволят определять возраст, этническую и географическую принадлежность человека, его морфологические признаки и элементы внешнего облика.

В сообщении Колокольцева указано, что подписанное с Курчатовским институтом соглашение поможет «найти принципиально новые решения, соответствующие самым передовым разработкам международного уровня».

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин произвёл кадровые перестановки в Курчатовском институте.