Москва и Пекин создадут дешёвую водородную батарею

https://static.news.ru/photo/58aff0b8-f1cf-11ea-a6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/Global Look Press

Учёные из Москвы и Пекина работают над совместным проектом по созданию недорогой водородной батареи. Новая разработка более эффективна в отличие от обычных батарей, к тому же она не вредит экологии, поскольку выделяет в атмосферу только воду или водяной пар.

Над созданием водородных батарей трудится команда китайских исследователей-разработчиков из Пекинского химико-технологического университета и российских исследователей из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, пишет Science and Technology Daily.

Отмечается, что китайская сторона отвечает за теоретические расчёты, проведение экспериментов и производство анионообменных мембран для топливных элементов, а российские эксперты разрабатывают для них высокоэффективные катализаторы.

По словам профессора кафедры физической химии и хроматографии Самарского университета Анджелы Булановой, подобные источники электроэнергии в настоящее время используются в самолётах, космических аппаратах, на промышленных производствах и в быту. Они эффективны, экологичны, но они очень дорогие, потому что в них используется платина — она наилучший катализатор, восстанавливающий кислород.

Наша идея в том, что мы предлагаем делать носитель для катализаторов на основе мезопористых соединений — материалов с микроскопическими порами диаметром от 2 до 4 нанометров. Эти соединения мы сможем допировать, то есть встраивать при синтезе туда какие-то элементы, которые улучшают каталитические свойства, например азот, — отметила она.

По словам Булановой, в эти соединения они также смогут встроить такие редкоземельные элементы как диспрозий, лантан и тербий.

Программа исследований рассчитана на три года, для их финансирования выделен грант РФФИ по линии БРИКС с объёмом финансирования до 5 млн рублей ежегодно.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Nano Diamond Battery (NDB) разработала новое устройство — элемент питания с радиоактивным сердечником из переработанных отходов. Оно представляет собой батарейку на основе отходов углерода-14 — изотопа, применяемого, например, в диагностике заболеваний ЖКТ. Хранение таких отходов — опасное и дорогостоящее. Новое изобретение отчасти решает эту проблему. Учёные уверяют, что их элемент питания способен работать 28 тысяч лет.