Морской биолог показал фото с задержанного в Дании «Академика Иоффе»

Морской биолог Дмитрий Борисов, оказавшийся узником корабля «Академик Иоффе», задержанного в Дании, опубликовал серию снимков с судна. Корабль стоит на рейде в порту Скаген и ждёт урегулирования бюрократических проблем, написал Борисов в Instagram.

Учёный пожаловался, что исследования приостановлены и заняться ему нечем. Поэтому он решил показать подписчикам, как выглядят каюты на научно-исследовательском судне, а также, какие виды открываются с «Академика Иоффе».

Пока есть Интернет и нет работы, покажу вам свою каюту на НИС «Академик Иоффе», — написал биолог.

Номер на судне, как пришли к выводу подписчики, не уступает хорошему гостиничному номеру на суше. Он напоминает компактную квартиру-студию, в помещении есть рабочий и обеденный столы, кухонный уголок, диван. В соседнем отсеке стоят шкаф, кровать и тумбочка. На стенах висят постеры.

«Недурно! Хоромы!», «Классная каюта. Митюшечка, ты круче крутой крутизны!», «Очень печально, что все так складывается. Что вы там торчите до сих пор. Мы за тебя переживаем», пишут биологу в комментариях друзья.

Ранее сообщалось. что судно было задержано 1 ноября по иску канадской компании. На борту находятся 38 членов экипажа и 13 учёных. Возле судна зафиксировали появление военного российского корабля.