Минздрав одобрил испытания кожного теста на коронавирус

Российский Минздрав выдал разрешение на проведение испытаний кожного теста для определения иммунитета к коронавирусу. Планируется, что в исследовании примут участие 460 пациентов, завершатся они в апреле текущего года, сообщает РИА Новости.

Тест разработан Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза), — говорится в данных реестра на проведение клинических исследований.

О разработке кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусной инфекции весной прошлого года говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили создать универсальный тест, чем-то аналогичный Диаскину.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования интраназальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V» проходят успешно. Сейчас обсуждается возможность сокращения их сроков, чтобы как можно быстрее начать её применение.