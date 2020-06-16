Минздрав рассказал о ближайших испытаниях вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3849b8e2-aff1-11ea-b344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа, разработанной центром им. Гамалеи, должны начаться 17 июня 2020 года. Соответствующее разрешение выдал Минздрав, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники Министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить, — заявил чиновник в эфире Первого канала.

Кроме того, Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко и Сеченовский университет начнут испытания двух вакцин от COVID-19. К эксперименту допустят здоровых добровольцев, пишет «Фармацевтический вестник». Препараты введут 86 участникам программы внутримышечно. По данным реестра разрешений Минздрава дата окончания испытаний ‒ декабрь 2020 года.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767). Умерли 7284 человека (+193). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 89 случаев. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Лесото: 4 человека. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874), 3386 умерли (+52).

Ранее NEWS.ru писал, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, это будет наиболее правильным решением.