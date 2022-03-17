Минобороны: летучих мышей в Грузии и на Украине исследовали перед пандемией

Проект по патогенам летучих мышей, проводившийся в Грузии и на Украине, начался в октябре 2019 года, накануне пандемии коронавируса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, которого цитирует РИА Новости. По его словам, проект проводился под непосредственным руководством США.

Ранее о том, что в биолабораториях, созданных и финансируемых Соединёнными Штатами на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что целью этих и других исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний.

Он добавил, что из документов была получена информация об изучении переноса патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Украиной и Россией, а также другими соседними странами. В течение 2022 года планировалось изучение возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Конашенков отметил, что в ближайшее время Минобороны опубликует очередной пакет документов, полученных от украинских сотрудников биолабораторий, и представит результаты их экспертизы.