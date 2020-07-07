Миниатюрного предка динозавров нашли на Мадагаскаре

https://static.news.ru/photo/1d29f732-c060-11ea-811b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX BOERSMA

В триасовых отложениях Мадагаскара возрастом 237 млн лет учёные обнаружили крохотного предка динозавров. По мнению исследователей, рептилия размером 10 см относилась к группе, от которой произошли динозавры и птерозавры.

Существует общее восприятие динозавров как гигантов. Это новое животное очень близко по времени жизни к месту расхождения ветвей динозавров и птерозавров, и оно поразительно мало, — цитирует EurekAlert палеонтолога Кристиана Каммерера.

Найденной рептилии дали название Kongonaphon kely или «крошечный убийца жуков», так как он употреблял в пищу насекомых. Это не первое мелкое животное, известное среди родоначальников семейства Ornithodira, но ранее такие находки считались исключением из правил.

Как писал NEWS.ru, группа британских учёных проверила гипотезы о гибели динозавров и пришла к выводу, что к исчезновению гигантских животных с лица Земли привело её столкновение с космическим телом. В исследовании участвовали специалисты Университетского и Имперского колледжей Лондона, а также Университета Бристоля. Они уверены, что динозавров погубил астероид Chicxulub, упавший на землю 66 млн лет назад. По словам учёных, после падения астероида на Земле начали формироваться новые климатические условия, которые оказались невыносимыми не только для динозавров, но и для почти 75% всех обитателей планеты. Удар из космоса спровоцировал выброс в атмосферу множества частиц и газов, которые заслонили Солнце и тем самым способствовали началу глобальной зимы.