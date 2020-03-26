https://static.news.ru/photo/6746cc12-6f6d-11ea-b4a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Учёные из США и Китая провели эксперимент, который показал, что частицы микропластика наносят непоправимый вред здоровью рыб.

Ежедневно через жаберный аппарат рыб проходят тысячи синтетических волокон, из которых состоит микропластик. Биологи провели серию лабораторных исследований над японской медакой — рыбой, которая каждый день мечет икру. Эксперимент длился три недели, в течение которых исследователи следили за весом рыб, производством икры, потреблением и поглощением микроволокон.

Выяснилось, что большое количество микропластика в воде привело к структурным изменениям жаберных пластин, повышенной выработке слизи в жабрах и кишечнике, формированию аневризм в сосудах и изменениям в клетках эпителия. У самок нарушилась эндокринная и репродуктивная системы — они начали производить большее число икринок.

Исследование опубликовано в журнале PLoS One.

Ранее исследователи отмечали, что 90% популяций крупных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности. Это тунец, треска, палтус, рыба-меч. Закисление океана угрожает брюхоногим моллюскам лимацинам, большинству видов кораллов. Закисление океана — это результат значительного увеличения в атмосфере концентрации углекислого газа, писал NEWS.ru.