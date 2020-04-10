Микробиологи раскрыли механизм антимикробного действия серебра

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Американские учёные из Арканзасского университета на молекулярном уровне разобрали процесс действия ионов серебра на бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Как пишет Applied and Environmental Microbiology, антимикробное действие серебра известно уже много лет, однако специалисты до сих пор не изучили сам физический механизм воздействия металла на микроорганизмы.

С помощью метода фотоактивированной локализационной микроскопии они заметили, что ионы серебра ускорили диффузионную динамику белков. При этом ионы серебра вызывали разделение парных нитей ДНК в бактериях и ослабление связи между белком и ДНК.

Микробиологи надеются, что результаты их исследований помогут созданию препаратов на основе наночастиц серебра для борьбы с бактериями, устойчивыми к обычным антибиотикам.

Ранее NEWS.ru писал, что российские и словенские учёные разработали препарат, ускоряющий заживление осложнённых инфицированных ран, ожогов и пролежней. Они совместили наноантибиотик на основе серебра и цинка с водными экстрактами целебных растений — володушки золотистой и борщевика рассечённого.