Микробиологи раскрыли механизм антимикробного действия серебра

Американские учёные из Арканзасского университета на молекулярном уровне разобрали процесс действия ионов серебра на бактерии, устойчивые к антибиотикам.
Как
С помощью метода фотоактивированной локализационной микроскопии они заметили, что ионы серебра ускорили диффузионную динамику белков. При этом ионы серебра вызывали разделение парных нитей ДНК в бактериях и ослабление связи между белком и ДНК.
Микробиологи надеются, что результаты их исследований помогут созданию препаратов на основе наночастиц серебра для борьбы с бактериями, устойчивыми к обычным антибиотикам.
Ранее NEWS.ru писал, что российские и словенские учёные разработали препарат, ускоряющий заживление осложнённых инфицированных ран, ожогов и пролежней. Они совместили наноантибиотик на основе серебра и цинка с водными экстрактами целебных растений — володушки золотистой и борщевика рассечённого.
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