Микробиолог рассказал, можно ли собирать грибы после жары

Микробиолог, ведущий специалист факультета микробиологии МГУ Максим Дьяков рассказал, можно ли собирать грибы после жаркой погоды. По словам специалиста, никаких надёжных данных, что этого нельзя делать, не существует, сообщает Пятый канал.

Мнение о том, что первая волна грибов является «не очень хорошей», так как они всё впитывают, микробиолог назвал сомнительной.

Никаких реальных данных об этом нет, по крайней мере, я не встречал, — прокомментировал расхожий миф эксперт.

Однако, отмечает учёный, грибы действительно имеют свойство накапливать в себе вредные вещества.

Если у вас в подстилке, древесине, почве есть радионуклиды или остатки пестицидов, это всё будет в грибах, — отметил микробиолог.

Специалист посоветовал ради своей безопасности собирать грибы в определённых местах и лучше их выбрать с помощью экологических карт. К примеру, экологические карты Подмосковья есть в Интернете.

Ранее сообщалось, что определённые ограничения по сбору грибов в некоторых регионах вновь коснутся россиян. В Тверской и Челябинской областях, согласно документам Минприроды, собирать грибы можно только с определённым размером шляпок.