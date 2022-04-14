МИД КНР: Китай продолжит работать с Россией в научной сфере

Фото: Соцсети

Китайские учёные — партнёры РАН поставили на паузу сотрудничество с российскими коллегами по совместным разработкам. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев в ходе выступления на научно-практической конференции «Цифровые международные отношения — 2022». По его словам, у РАН есть затруднения с налаживанием международного научного сотрудничества из-за негативного отношения Запада к любым контактам с РФ. Он отметил, что китайское научное сообщество также не осталось в стороне.

Если мы говорим о южном или восточном направлении, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже «нажали на паузу». В течение последнего месяца мы не можем выйти...