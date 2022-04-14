МИД КНР: Китай продолжит работать с Россией в научной сфере
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
11:07, 15 апреля 2022
Официальный представитель МИД КНР Чжао ЛицзяньФото: Соцсети
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Китай и Россия не останавливают, а напротив, продолжают сотрудничество в научной сфере, поскольку потенциал взаимодействия огромен. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что наука — важнейшая составляющая китайско-российского взаимодействия.
Насколько нам известно, Китай и РФ продолжают развивать регулярное сотрудничество в научной сфере, это важная составляющая китайско-российского взаимодействия, — сообщил дипломат.
Он добавил, что Россия и Китай уже добились совместных плодотворных результатов в научной сфере.
Накануне президент Российской академии наук Александр Сергеев в ходе выступления на научно-практической конференции «Цифровые международные отношения — 2022» заявил, что китайские учёные поставили на паузу сотрудничество с российскими коллегами по совместным разработкам. По его словам, у РАН есть затруднения с налаживанием международного научного сотрудничества из-за негативного отношения Запада к любым контактам с РФ. Он отметил, что китайское научное сообщество также не осталось в стороне.