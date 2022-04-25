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Наука

МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов мира

МГУ оказался на 202 месте рейтинга CWUR по качеству образования
15:36, 25 апреля 2022
МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов мира Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова оказался за пределами топ-200 рейтинга лучших вузов мира за 2022–2023 годы по версии Центра всемирного рейтинга университетов The Center for World University Rankings (CWUR). В прошлом году МГУ занимал 194-е место с общей оценкой 78,8 балла, в этом опустился на 202-е с оценкой 78,6 балла. При этом в локальном рейтинге ведущий университет России по-прежнему на первом месте.

В рейтинге CWUR вузы оцениваются по совокупности нескольких ключевых показателей, таких как качество образования, качество научно-преподавательского состава, востребованность выпускников на рынке труда, качество публикаций, уровень научной деятельности, цитируемость и авторитет.

В первую тысячу всемирного рейтинга вошли 17 российских вузов.

Тем временем в университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку. Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), пришедшее к власти, настояло на том, чтобы Министерство высшего образования Исламского Эмирата Афганистан (МЭА) приняло решение разделить студентов и студенток по группам, которые будут посещать вузы по определённым дням.

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