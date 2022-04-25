МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов мира

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Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков назвал сроки, когда коронавирус будет считаться простудой. Это произойдёт в течение полутора лет, приводит мнение учёного URA.RU.

Вирусолог отметил, что коронавирус останется в человеческой популяции, но будет всё время ослабевать и превратится в возбудитель сезонного простудного заболевания. Через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на...