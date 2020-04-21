МГУ открыл доступ к своим научным журналам на период самоизоляции

Более 25 тысяч научных статей МГУ им. М.В. Ломоносова станут доступны для всех желающих на время самоизоляции.
МГУ открыл бесплатный доступ к 27 научным журналам, издаваемым вузом, в которых содержатся более 25 тыс. статей.
Как
Администрация МГУ надеется, что такой шаг послужит продвижению научной деятельности в этот непростой период.
Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса. Платформа выложила контент на видеохостинг YouTube. Зрители могут посмотреть проекты «Тринадцатый», «Абстракция: Искусство дизайна», «Малыши», «Охота на кораллы», Explained, Knock Down the House и «Наша планета», писал NEWS.ru.
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