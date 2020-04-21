МГУ открыл доступ к своим научным журналам на период самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2963e8ea-83ad-11ea-b2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 25 тысяч научных статей МГУ им. М.В. Ломоносова станут доступны для всех желающих на время самоизоляции.

МГУ открыл бесплатный доступ к 27 научным журналам, издаваемым вузом, в которых содержатся более 25 тыс. статей.

Как сообщила ТАСС пресс-служба МГУ, до 15 мая на платформе eLIBRARY.RU можно бесплатно ознакомиться с более чем 25 тыс. научных статей из журналов серий «Вестник Московского университета» и «Бюллетень Московского общества испытателей природы».

Администрация МГУ надеется, что такой шаг послужит продвижению научной деятельности в этот непростой период.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса. Платформа выложила контент на видеохостинг YouTube. Зрители могут посмотреть проекты «Тринадцатый», «Абстракция: Искусство дизайна», «Малыши», «Охота на кораллы», Explained, Knock Down the House и «Наша планета», писал NEWS.ru.