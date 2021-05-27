Метеорологи ООН предрекли рекордно тёплый год в ближайшую пятилетку

https://static.news.ru/photo/31eb1314-a8fa-11e9-a208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

В ближайшие пять лет на Земле ожидается рекордно тёплый год, чьи средние температурные показатели «с 90-процентной вероятностью» превысят результаты 2016 года, занимающего первое место по количеству тепла. С таким прогнозом выступили в Женеве представители Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН. Об этом пишет ТАСС.

Исходя из результатов проведённого исследования, метеорологи предполагают , что один год в период с 2021 по 2025 год станет самым тёплым и потеснит со своего места 2016-й.

По результатам исследования учёные пришли к выводу, что в каждый год текущего пятилетнего цикла средняя температура суши и моря будет как минимум на один градус выше значений доиндустриальной эпохи, а в один из пяти годов с большой долей вероятности превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Секретарь ВМО Петтери Таалас, комментируя эти данные, заявил, что рост температуры означает таяние льда, увеличение количества волн и другие экстремальные ситуации.

В ВМО напомнили, что в 2020 году, который вошёл в первую тройку самых тёплых лет в истории наблюдений за погодой и климатом, средняя температура на 1,2 градуса превышала базовые значения доиндустриальной эпохи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал похолодание на европейской части России.