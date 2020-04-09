Медики разработали пластырь, восстанавливающий сердце после инфаркта

https://static.news.ru/photo/99bee69a-7a51-11ea-9934-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Американские учёные разработали заплатку для восстановления сердечной мышцы после инфаркта. В клеточную матрицу из миокарда свиньи поместили искусственные стромальные клетки сердца, содержащие паракринные факторы живых клеток человека.

Пластырь помогал регенерации ткани и улучшению работы сердца после искусственно вызванного инфаркта миокарда у крыс и свиней. Новинка не вызвала отторжения, не является токсичной. Даже месячная заморозка не повлияла на характеристики заплатки, пишет журнал Science Translational Medicine.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нейрофизиологи из США и КНР доказали: полученная из яблочной кожуры кислота — малол — ускоряет регенерацию повреждённых оболочек нейронов у мышей. Кроме того, вещество стимулирует иммунные клетки реже атаковать ткани мозга. Свойства позволят использовать соединение для лечения рассеянного склероза.